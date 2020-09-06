Экс-генсек НОК Котов о сюжете СТВ про Дудинского и Кохно: «В 40-х прошлого века такие приемы тоже были в ходу... Не помогло...»
Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал сюжет СТВ, где ведущие Денис Дудинкий и Дмитрий Кохно, которые сейчас отбывают арест в 10 суток, признаются, что участвовали в несанкционированных мероприятиях.
«В 40-х прошлого века такие приемы тоже были в ходу... Не помогло... Блин, может, стоит методичку обновить. Уж очень коричневым отдает от авторов постановки...» – написал Котов в своем Facebook.
09:56 06/09/2020
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