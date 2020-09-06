При этом в середине августа фан-клуб минского "Динамо" объявил бессрочный бойкот домашних игр клуба. "Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа", — заявили фанаты.



