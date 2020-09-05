"Йокерит" уличил Баскова во вранье













Напомним, что Дмитрий Басков заявлял, будто руководство "Йокерита" подтвердило, что были угрозы в адрес игроков.









Как пояснили в "Йокерите", клуб пытался отложить игру на более поздний срок из-за сложной политической ситуации в Беларуси. Однако "Динамо" отказалось от переноса, после чего в четверг было принято решение не ехать в Минск из соображений безопасности.





В результате "Йокерит" получил техническое поражение за неявку на матч. В настоящий момент все мысли команды сосредоточены на следующей игре, которая пройдет в субботу в Риге, добавили в клубной пресс-службе.