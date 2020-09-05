"Йокерит" уличил Баскова во вранье
В финском хоккейном "Йокерите" заявили, что игроки клуба не получали угрозы из-за матча с минским "Динамо", который в итоге не состоялся.
Напомним, что Дмитрий Басков заявлял, будто руководство "Йокерита" подтвердило, что были угрозы в адрес игроков.
"Это неправда", — сказали 78.ru в пресс-службе финской команды.
Как пояснили в "Йокерите", клуб пытался отложить игру на более поздний срок из-за сложной политической ситуации в Беларуси. Однако "Динамо" отказалось от переноса, после чего в четверг было принято решение не ехать в Минск из соображений безопасности.
В результате "Йокерит" получил техническое поражение за неявку на матч. В настоящий момент все мысли команды сосредоточены на следующей игре, которая пройдет в субботу в Риге, добавили в клубной пресс-службе.
15:51 05/09/2020
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