Человек Чести. Василий Хомутовский покидает пост тренера вратарей
Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.
Брестское «Динамо» сообщило, что Василий Хомутовский покидает пост тренера вратарей.
Ранее специалист публично высказывался на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов:
Напомним, первую тренировку Хомутовский провел в августе 2018 г. За это время команда завоевала титул чемпиона Беларуси (2019), а также выиграла Суперкубок страны (2019, 2020).
«Коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо», пишет by.tribuna.com
15:17 05/09/2020
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