Человек Чести. Василий Хомутовский покидает пост тренера вратарей

Брестское «Динамо» сообщило, что Василий Хомутовский покидает пост тренера вратарей.





Ранее специалист публично высказывался на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов: «Мы адзiны народ! Нас не разлучыць! Жыве Беларусь!»

Напомним, первую тренировку Хомутовский провел в августе 2018 г. За это время команда завоевала титул чемпиона Беларуси (2019), а также выиграла Суперкубок страны (2019, 2020).

«Коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо», пишет by.tribuna.com