Исповедь Месси об уходе и неуходе из “Барселоны”

Представляем вам самые интересные моменты данного интервью:





“Когда я сказал жене и детям о желании уйти, это была настоящая драма. Вся семья начала рыдать, мои дети не хотели уезжать из Барселоны, менять школы.





Но я смотрел глубже. Я хочу выступать на самом высоком уровне, выигрывать титулы, выступать в Лиге чемпионов. Можно выиграть или проиграть, это трудный турнир, но важно быть конкурентоспособным. По крайней мере, бороться за победу и не разваливаться, как это было с “Барселоной” в Риме, Ливерпуле, Лиссабоне. Все это заставило меня задуматься о решении, которое я хотел воплотить.





Матео еще маленький и не понимал, что значит переезд и жизнь в другом месте. Тиаго постарше. Он услышал что-то по ТВ, узнал про это побольше и спросил меня. Я не хотел, чтобы он сталкивался с необходимостью переезда, поиска новой школы, новых друзей. Он расплакался и сказал: “Давай не поедем”.





Повторюсь – это все было очень сложно. Но я понимал это. Подобное бывало со мной. Всегда очень тяжело принимать решение.





Я люблю Барселону. И я не собираюсь искать лучшее место для жизни. Но у меня все еще есть право решать. Я хотел найти новые цели, ставить новые вызовы. А после этого я бы вернулся – потому что в Барселоне у меня все. Моя семья, мой сын, они выросли здесь, они все отсюда. Но не было ничего страшного в желании уйти. Мне это было нужно, клубу это было нужно. Это было бы хорошо для всех. Моя жена поддержала и сопровождала меня со всей болью в душе.





Я думал (и был уверен), что у меня есть право уйти. Президент [Бартомеу] всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, оставаться или нет. Теперь же они зацепились за тот факт, что я не дал знать об этом до 10 июня. При этом 10 июня мы боролись в Ла Лиге в разгар этого ужасного коронавируса, который изменил весь сезон.





Именно по этой причине я останусь в клубе. Я продолжу играть здесь, потому что президент сказал мне, что единственная возможность уйти – заплатить отступные в размере 700 миллионов евро. И это невозможно.





Был другой способ – я мог пойти в суд. Но я бы никогда не пошел в суд против “Барсы”, потому что люблю этот клуб – он дал мне все с того момента, как я приехал. Это клуб моей жизни, я построил свою жизнь здесь. “Барса” дала мне все, а я отдал все ей. У меня даже в мыслях не было пойти против “Барселоны” в суд.





Я говорил об уходе клубу, в том числе президенту. Я говорил им это весь год. Я считал, что настало время уйти. Я полагал, что “Барселоне” нужно больше молодых игроков, новичков. Я думал, что моя время в “Барсе” акончено. Мне было жаль, потому что я всегда хотел закончить свою карьеру здесь.





Год был сложным. Я испытывал проблемы на тренировках, во время матчей и в раздевалке. Все стало очень сложным. И настал момент, когда я задумался о новых вызовах. Дело не в поражении от “Баварии” в Лиге чемпионов – я давно думал об этом решении. Я говорил президенту, и президент сказал мне, что в конце сезона я могу решить: хочу я уйти или хочу остаться. Но в итоге он не сдержал свое слово.





Я говорил ему о желании уйти в течение года. Я говорил, что настало время новых целей и смены направления моей карьеры. Все время он отвечал мне: “Мы поговорим, но не сейчас, тогда-то и тогда-то”. Но ничего не происходило. Он не давал мне даже намека на то, что имел в виду.





Я отправил бюрофакс, чтобы официально уведомить клуб о желании уйти. Я не хотел ждать еще один год. Я не хотел провоцировать проблемы или идти против “Барселоны”. Это просто был способ сделать все официально. В клубе говорили, что я не дал знать об этом до 10 июня – но повторюсь, соревнования были в разгаре, и это был неподходящий момент.





Но даже не считая этого, президент всегда говорил: «Как только закончится сезон, решать тебе». Он ни разу не назначил дату встречи. Поэтом бюрофакс – это просто способ сделать все официально. Я не хотел устраивать ссору и ругаться с клубом.





Конечно, решение было очень трудным. Дело не в “Баварии”, а во многих вещах. Я всегда говорил, что хочу завершить здесь карьеру, и я действительно этого хотел. Я хотел быть частью проекта победителей, чтобы выигрывать трофеи с клубом и пополнять музей “Барселоны”. Правда в том, что у клуба уже давно нет никакого проекта. Они манипулируют и затыкают дыры по мере их появления. Как я говорил раньше, я всегда беспокоился о благополучии своей семьи и клуба.





Я останусь в “Барселоне”, и мое отношение не изменится вне зависимости от того, насколько сильно я хотел уйти. Я сделаю все на максимум. Я всегда хотел побеждать, бороться, и я не люблю проигрывать. Я всегда хотел лучшего для клуба, для раздевалки и для себя.





Я много раз говорил, что нам не оказывают поддержки для победы в Лиге чемпионов. Я и сейчас не знаю, что произойдет. У нас новый тренер и новые идеи. Это хорошо, но нам нужно посмотреть, как отреагирует команда, позволит это нам выйти на топ-уровень или нет. Я могу сказать, что я остаюсь и сделаю все наилучшее для “Барселоны”.





Я не чувствовал себя одиноким. Нет. Есть те, кто всегда был рядом со мной. Этого достаточно для меня, это меня поддерживает.





Но меня действительно задевало то, что я слышал от людей, от журналистов, от всех, кто ставил под сомнение мою приверженность “Барселоне” и говорил про меня такое, что я, как мне кажется, не заслуживаю. Это помогло увидеть мне настоящих людей. Мир футбола очень сложный, здесь множество ненастоящих людей. Случившееся помогло мне распознать их, их много. Мне было больно, что мою любовь к клубу ставили под вопрос. Не имеет значения, хочу я уйти или остаться, моя любовь к «Барсе» никогда не изменится.





Мне было больно от того, что говорилось обо мне, особенно когда это было ложью. Люди думали, что я могу пойти в суд против «Барселоны» ради своего достатка. Я бы никогда такого не сделал.





Повторюсь, я хотел уйти, и у меня было полное право, потому что контракт предполагает, что я могу его расторгнуть. И это было не просто “я ухожу и все”. Для меня это было очень тяжело. Я хотел уйти, чтобы провести последние годы карьеры в радости. В последнее время я не получал удовольствия от игры в “Барселоне”.





Я всегда ставил клуб превыше всего. У меня было много возможностей уйти из “Барсы”, чуть ли не каждый год – и я мог зарабатывать в другом месте больше, чем в “Барселоне”. Я всегда говорил, что это мой дом. Я так всегда чувствовал и чувствую сейчас. Трудно было решить, что есть место лучше, чем здесь. Я чувствовал, что мне нужны перемены и новые цели, новые вызовы.





Как и всегда, я буду выкладываться на максимум, сделаю все, чтобы мы боролись за выполнение всех поставленных задач. И я надеюсь, что смогу посвятить это тем людям, у кого были плохие моменты. У меня были не лучшие периоды в прошлом году, но было бы лицемерием говорить это, если сравнивать это с людьми, которым действительно было плохо из-за коронавируса, с теми, кто потерял родственников и много другого.





Надеюсь, я смогу выложиться на максимум и посвятить победы всем, кто помогал нам и их семьям, смогу сделать все наилучшее тем, кто переживает плохие моменты в своей жизни, и что мы сумеем победить вирус и вернуться к нормальности”.