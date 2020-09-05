Игры стран СНГ будут перенесены на 2021 год

Игры стран СНГ должны были были пройти в Казани с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса на сентябрь нынешнего года. Ожидалось, что участие в них примут 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей.





"Было принято решение руководством страны, что данное мероприятие будет перенесено на 2021 год. То есть мы его не меняем, мы его переносим", — как сообщает ТАСС , сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.





По словам министра, в данный момент идет согласование дат проведения Игр с учетом того, что следующий год будет олимпийским.





"Мы проведем мероприятие либо до Олимпийских игр, либо сразу после. Вернее всего, это будет летний период - либо конец августа, либо начало июля. Мы сейчас в дискуссии с федерациями, с министерством спорта России", — добавил Леонов.





Участниками первых в истории Игр стран СНГ должны были стать спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет, которые должны были побороться за медали в 21 виде программы. Для проведения соревнований в Казани планировалось задействовать 15 спортивных объектов. Церемонии открытия и закрытия должны были пройти в спортивном комплексе "Баскет-холл".





Олимпиада в Токио была запланирована с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.







