Появились подробности гибели 22-летнего российского велогонщика









Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец рассказал, что во время соревнований 22-летний гонщик отстал от общей группы и потерял сознание. Он отметил, что при этом не было ни столкновения, ни контакта с другими спортсменами.





Призер чемпионата мира Виктор Манаков добавил, что у погибшего были проблемы со здоровьем. «Пульс порой был просто нездоровый. В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», — посчитал он.





О смерти Свешникова стало известно 4 сентября. Он потерял сознание во время соревнований и упал на вираже. Медикам не удалось его спасти.





Павел Свешников завоевал серебро на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года. На Кубке России 2019 года он стал победителем в гонке по очкам.