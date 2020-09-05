+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Появились подробности гибели 22-летнего российского велогонщика

Появились подробности гибели российского велогонщика Павла Свешникова во время Гран-при Москвы в Крылатском. Их приводит РИА Новости.



Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец рассказал, что во время соревнований 22-летний гонщик отстал от общей группы и потерял сознание. Он отметил, что при этом не было ни столкновения, ни контакта с другими спортсменами.

Призер чемпионата мира Виктор Манаков добавил, что у погибшего были проблемы со здоровьем. «Пульс порой был просто нездоровый. В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», — посчитал он.

О смерти Свешникова стало известно 4 сентября. Он потерял сознание во время соревнований и упал на вираже. Медикам не удалось его спасти.

Павел Свешников завоевал серебро на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года. На Кубке России 2019 года он стал победителем в гонке по очкам.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]