0:2. Албания отфутболила Беларусь

В стартовом поединке нового сезона Лиги наций УЕФА сборная Беларуси безальтернативно проиграла на своем поле команде Албании – 0:2. И албанцы, похоже, не сильно и напрягались.





После того, как в первом сезоне Лиги наций сборная Беларуси стала первой в своей группе в лиге D, она поднялась в дивизион рангом выше – в лигу С. Однако, судя по первому же матчу, поторопилась. Когда наша команда играла со слабейшими сборными Европы, она не выглядела так беззубо и разочаровывающе.





Если сборная Албании превосходила белорусскую команду по именам и клубной прописке футболистов (почти все игроки выступают в топовых чемпионатах), то на стороне белорусов был фактор своего поля и наличие игровой практики. Это уравнивало шансы. Чисто теоретически.





На практике же все оказалось иначе. Сборная Беларуси откровенно провалила первый тайм. Иногда складывалось впечатление, что люди, вышедшие на поле в форме сборной Беларуси, не понимают, что они там делают и во что играют. Албанцы же взялись за дело серьезно – и уже на 6-й минуте могли открыть счет, но мяч из ворот вынес Бордачев.





Но албанцы продолжали доминировать на поле и в середине первого тайма все-таки открыли счет – гол дальним ударом из-за пределов штрафной забил Цикалеши. И после этого гости не сбавили оборотов, но каким-то чудом белорусы продержались до перерыва. Не нанеся ни одного удара в створ ворот соперников.





Во втором тайме картина несколько изменилась. Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель, похоже, объяснил своим подопечным, что они играют, все-таки, в футбол. А албанцы немного сбавили обороты и перешли в режим сохранения энергии. Но было видно, что в любой момент они могут добавить. Так и случилось на 79-й команде, когда гости провели быструю атаку и мяч после удара Баре во второй раз побывал в воротах Гутора.





Концовка матча осталась за белорусами – наши футболисты даже нанесли два удара в створ ворот соперников и дали размяться вратарю команды Албании. Но не более.





Впечатления действительно удручающие. Так плохо наша национальная команда не играла уже давно. Белорусы уступили Албании (не Германии и не Голландии!) во всех компонентах: и в индивидуальном мастерстве, и в командном взаимодействии, и в физической форме. И даже требования УЕФА о недопуске болельщиков на трибуны выглядят не только профилактикой коронавируса, но и актом гуманности по отношению к нервам белорусских болельщиков.





Во втором матче в нашей группе сборная Казахстана без особого труда обыграла команду Литвы в Вильнюсе. Именно с казахами предстоит сразиться нашей сборной в ледующем матче. Он состоится в понедельник, 7 сентября, в Алматы.





Впрочем, поражение национальной сборной Беларуси со счетом 0:2 – это не самое грустная новость пятницы. Молодежная (U-21) сборная Беларуси в рамках отборочного турнира ЧЕ-2021 разгромно проиграла сборной Голландии со счетом 0:7. Матч состоялся в Жодино, с 7-й минуты сборная Беларуси играла в меньшинстве.





После 6-ти проведенных матчей сборная Беларуси набрала 8 очков и занимает 4-е место в отборочной группе. Впереди сборные Голландии, Португалии и Норвегии, позади – команды Кипра и Гибралтара.