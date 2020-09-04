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Месси выдохнул и объявил, что остается в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с заявлением по поводу своего будущего.

Eric Alonso/MB Media/Getty Images


Аргентинец сообщил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба.

«Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу – это катастрофа», – сказал Месси.

В конце августа стало известно, что форвард намерен покинуть «Барсу» и хочет перейти в «Ман Сити», пишет by.tribuna.com

Однако руководство каталонского клуба заняло жесткую позицию и отказалось отпускать футболиста менее чем за 700 млн евро.

Позже появилась информация, что после встречи между Хорхе Месси и Жозепом Бартомеу игрок передумал и решил остаться в «Барселоне».
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