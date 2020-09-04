WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр

Беспокойство функционера вызвал призыв американского Управления по борьбе с наркотиками к Конгрессу США рассмотреть отказ от финансирования WADA. По словам Баньки, к ним обратились представители нескольких стран, предложившие применять санкции к тем, кто не платит взносы в агентство. Глава WADA отметил, что в случае решения США не платить спортсмены из этой страны могут быть лишены права участия в Олимпиадах и других крупных международных соревнованиях.





Сообщается, что США платит WADA больше всех остальных стран. Размер ежегодного взноса составляет около 2,7 миллиона долларов.



