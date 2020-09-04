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WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил США отстранением спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает Reuters.

Беспокойство функционера вызвал призыв американского Управления по борьбе с наркотиками к Конгрессу США рассмотреть отказ от финансирования WADA. По словам Баньки, к ним обратились представители нескольких стран, предложившие применять санкции к тем, кто не платит взносы в агентство. Глава WADA отметил, что в случае решения США не платить спортсмены из этой страны могут быть лишены права участия в Олимпиадах и других крупных международных соревнованиях.

Сообщается, что США платит WADA больше всех остальных стран. Размер ежегодного взноса составляет около 2,7 миллиона долларов.

Олимпийские игры-2020 должны были пройти минувшим летом в Токио. Соревнования были перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса, пишет lenta.ru
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