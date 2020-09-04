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Милиция испугалась болельщиков: матч "Гомель" - "Крумкачы" пройдет без зрителей

Матч 16-го тура "Макслайн — первой лиги" чемпионата Беларуси (Д2) между "Гомелем" и "Крумкачами" пройдет при пустых трибунах.

По инициативе подразделения милиции общественной безопасности УВД облисполкома и по согласованию с Гомельским горисполкомом матч 16-го тура чемпионата против ФК "Крумкачы" пройдет без зрителей. 

Игра состоится в воскресенье, 6 сентября (начало в 18.00), на стадионе "Центральный".

Клуб приносит извинения всем болельщикам за доставленные неудобства, — говорится в сообщении на сайте "рысей".
Источник: pressball.by
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