По инициативе подразделения милиции общественной безопасности УВД облисполкома и по согласованию с Гомельским горисполкомом матч 16-го тура чемпионата против ФК "Крумкачы" пройдет без зрителей.





Игра состоится в воскресенье, 6 сентября (начало в 18.00), на стадионе "Центральный".





Клуб приносит извинения всем болельщикам за доставленные неудобства, — говорится в сообщении на сайте "рысей".







