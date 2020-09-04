Marca: Лионель Месси передумал уходить из "Барселоны"
Звездный форвард Лионель Месси может остаться в "Барселоне". По сведениям Marca, нападающий планирует поменять свое решение и задержаться в каталонском клубе еще на год.
Предполагается, что основная причина — непреклонная позиция "Барселоны" по продаже футболиста. Президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен отпускать Месси, о чем дал понять на встрече с отцом футболиста. Поэтому игроку остается только обратиться в суд для расторжения контракта, однако этот вариант не кажется ему приемлемым.
Marca подчеркивает, что 33-летний аргентинец не хочет покидать "Барселону" с конфликтом, вспоминая пример бывшего одноклубника Неймара.
Месси хотел договориться с клубом о трансфере, избежав судебных разбирательств, — сообщает sports.ru.
13:34 04/09/2020
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