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Дмитрий Басков — единственный кандидат, выдвинутый на пост главы ФХБ. Срок выдвижения истекает в полночь

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков является единственным кандидатом, который выдвинут на пост председателя ФХБ вместо подавшего в отставку Геннадия Савилова. Выборы пройдут 9 сентября.


Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя ФХБ истекает сегодня в 24.00. На утро пятницы выдвинута всего одна кандидатура — "Авиатор", "Витебск", "Могилев", "Шахтер" и "Металлург" предложили Дмитрия Баскова.

Кандидатуры на пост председателя выдвигают члены ФХБ — клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием и популяризацией хоккея на территории страны. Все предложения о кандидатах должны поступить в исполком ФХБ не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения конференции, на которой проводятся выборы.

Право участия в голосовании на конференции имеют председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХБ (делегаты). Каждый член ФХБ вправе направить по одному делегату, уполномоченному доверенностью на представление интересов члена ФХБ на конференции.

Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности конференцией открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования, — сообщает hockey.by.
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