- На мой взгляд, это не хорошо и не плохо — вообще никак и неправильно со всех сторон. Особенно если есть возможность учиться на ошибках других: в том же Казахстане идея с “лимитчиками” быстро себя исчерпала. Можно и у нас открутить “кино”. Юрий Пунтус, Юрий Курненин, Георгий Кондратьев выходили с молодежными сборными в финальные стадии чемпионатов Европы при лимитах? Или Кондратьев при них на Олимпиаду выходил?





Давайте смотреть правде в глаза: была просто здоровая конкуренция. Не понимаю, для чего теперь плакаться и делать все искусственно? Играть не потому, что ты сильнее, а потому, что молодой? Получается, ты обязательно должен ввести кого-то в состав. А кого, если их у тебя сегодня, например, нет? Однако ты обязан — значит, надо не только пригласить, но и дать соответствующие деньги. Все, что делается искусственно, неправильно — и здесь я ничего нового не скажу. Для первой лиги еще понимаю. Но вот так “ломать” команды высшей? Мне интересно: вернуть бы сейчас Юрия Вергейчика в “Шахтер” и поставить ему подобную задачу, как он ее воспринял бы? Да, у него в Солигорске вырастали Поляков, Риос, Букаткин. Но все было естественно, никто никому не приказывал. Зачем тогда ввели эти меры сейчас?





У каждой команды есть задачи, которые перед ней ставят, и она решает их по ходу чемпионата. Говорю про всех — не только про лидеров, но про “Слуцк”, “Городею” и так далее. У нас и так немного футболистов, а вы посмотрите, какие потери случане и городейцы понесли в первый период трансферного окна. Не исключено, могут понести и во второй. А отыскать футболистов для “молодежки” всегда можно — я их находил не только в первой, но даже во второй лиге. Они все равно вырастут естественным путем — не завтра, так послезавтра. А мы сегодня ставим клубы в позу: у тебя есть не одиннадцать, а десять человек в “старте”. Еще одного ищи где хочешь. А Гродно преследует свои задачи, Борисов свои, Брест свои. Под них тренеры формируют состав, но им диктуют условие: у тебя обязан быть “лимитчик”...





Дикость какая-то. Думаю, всю эту систему мы поймем уже через полгода нового сезона. Но что толку говорить, если федерация никогда не слышала мнения тренеров? Максимум поинтересуется для вида — и все равно решит и сделает по-своему. А вы потом разбирайтесь и живите с этим как хотите.



