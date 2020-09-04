







"Я уже закончила спорт и уже мыслю более широко, думаю о том, как можно помочь развиваться моему виду спорта. У нас столько профессионалов, столько есть классных умов, но в борьбе с системой их просто не слышат. Наша система несовершенна. Спортивная — в том числе.





Можно реализовать столько реорганизационных моментов, которые значительно облегчат нагрузку на бюджет, сократят государственные траты на спорт! Половину органов нужно вообще расформировать и выгнать просто.





Лично я точно уверена, что министерство спорта у нас — абсолютно ненужная организация. Это моя позиция, не навязываю ее никому. При грамотной работе каждая федерация даже при минимальной поддержке со стороны государства способна поднять свой вид спорта на достойный уровень. Без посредников. Надо знать то унижение, которое всякий раз испытывают главные тренеры, когда приходят в министерство просить деньги на очередной учебно-тренировочный сбор. Для сборной Беларуси просят деньги. И далеко не факт, что их дадут.





Нам всем нужна хорошая ответственная автономия. Естественно, какой-то сторонний контроль также необходим, но свобода в действиях — непременное условие. С сохранением ответственности за результат. Но у нас в белорусском спорте никакой автономии нет", — констатировала Герасименя в программе "Пытаннечкi" на "Еврорадио"



