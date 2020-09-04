Азаренко и Соболенко выяснили, кто в Беларуси номер 1
Виктория Азаренко одержала победу над соотечественницей Ариной Соболенко во втором круге женского одиночного разряда турнира US Open.
Матч продлился 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3.
На счету Азаренко 1 эйс, ни одной двойной ошибки и реализация пяти брейк-пойнтов. Соболенко совершила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт.
В результате экс-первая ракетка мира вышла в третий круг матча, ее соперницей в следующем раунде станет победительница пары Сачиа Викери (США)/Ига Светек (Польша).
Напомним, что Азаренко (27 строка рейтинга WTA) и Соболенко (11 WTA) уже встречались в этом же турнире в прошлом году. Тогда победила Соболенко, обыгравшая Азаренко в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Также обе белоруски вышли вышли во второй круг парного разряда турнира US Open.
09:06 04/09/2020
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