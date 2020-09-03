– Какие изменения вы переживаете в карьере и жизни в последние дни?





– По инициативе Министерства спорта и туризма Беларуси меня откомандировали на службу в КГБ. Комитет предложил мне один-единственный вариант, чтобы все было разрешено максимально безболезненно, – это поехать в Молодечно и до конца своей службы находиться в части КГБ. Мне оставалось до пенсии шесть лет, и на все это время я бы лишался возможности даже видеть семью. Естественно, не тренировался бы. Фактически Министерство спорта меня лишало возможности тренироваться, готовиться к соревнованиям. При этом я никому не говорил, что планирую завязать со спортом, что я не хочу выступать. Зимой стал чемпионом Беларуси. Да, потом получил травму, но сейчас восстанавливаюсь. Повторюсь, мыслей об окончании карьеры у меня не было.









– А что бы вы делали в этой части, если бы поехали?





– А я даже не знаю, мне не успели ничего рассказать, потому что на это предложение я сразу ответил отказом. У меня маленький ребенок, жена в Минске. Куда я поеду?





К КГБ у меня нет претензий. Там мне всегда в трудную минуту помогали. Но сейчас, в нынешней ситуации, они мне смогли предложить единственный вариант развития событий, о котором я рассказал. Здесь вся инициатива идет от Минспорта.





– И что сказали после вашего отказа?





– Начальник ответил: «Что ж, Андрюха, тогда единственный выход – рапорт на увольнение». Я все написал, и с 4 сентября меня официально вычеркнут из личного состава.





– Чего вы лишаетесь в связи с увольнением?





– Зарплаты и практически 15-летней выслуги. Плюс мы все увидели отношение Министерства спорта ко мне. Я завоевал 13 медалей на самых крупных соревнованиях, внес немалый вклад в белорусский спорт. Но за то, что я выразил свою гражданскую позицию, при том, что я имею полное право так делать… Люди должны к этому относиться с пониманием.





Александр Шичко (фото)





Министерство спорта пускай вспомнит 2014 год, когда я на чемпионате Европы бежал 1500 м, и у меня через 800 м после старта случился надрыв икроножной мышцы и два надрыва ахиллова сухожилия. Был жесткий щелчок, и я на одной ноге добежал, допрыгал фактически на одной ноге. Да, убил ее, но выиграл для Беларуси золотую медаль. А вот если бы я остановился, сошел с дистанции, то смог бы потом спокойно восстановиться, подготовиться к Олимпиаде. Но что мы видим сейчас? Просто обидно, ведь я травмировался, но принес медаль, а сейчас со мной так поступают. Более того, из Министерства мне никто ничего не говорил, никто не звонил. Даже не спрашивали, что и как, не объясняли. Мне знакомые спортсмены рассказали, что на меня, как и на некоторых других атлетов, пришло письмо из Министерства с требованием откомандировать на службу.





После той травмы я сделал шесть операций. Сам искал докторов, средства на операции, то есть со своими проблемами остался наедине. И, получается, взял ту золотую медаль, но за последние пять лет так толком и не смог восстановиться. И никто мне особо не помогал. Только Вадим Анатольевич Девятовский. Как мог, так и помогал, – сказал Кравченко.





/Getty Images/Ian Walton, Michael Steele