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Первая "победа" в сезоне! Басков, ты счастлив?

КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за отказ ехать в Минск на матч с минским «Динамо».

Выступавшие в прошлом сезоне крайне неудачно динамовцы также неудачно начали этот сезон, скандально заработав первую "победу", равную позору, ни разу не взмахнув клюшкой.

Не сочувствуем и не поздравляем... Заслужили.

Пора пить шампанское или сразу водку из горла?

коллаж: @tribuna_by
 
"Белорусский партизан"
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