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Аnsiosta! КХЛ засчитала "Йокериту" техническое поражение после отказа лететь в Минск

КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо», сообщает официальный сайт лиги.

«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», – говорится в сообщении КХЛ.

«В случае неявки команды клуба или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на клуб налагается штраф в размере 3 000 000 (трех миллионов) российских рублей (около 40 тыс долларов). При этом команде клуба засчитывается техническое поражение (–:+) и этот клуб обязан возместить клубу команды соперника все возникшие убытки», – говорится в тексте статьи.

КХЛ сегодня сообщила, что матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится.

Ранее сообщалось, что «Йокерит», не вылетел на матч из Финляндии. 

Против игры с минским "Динамо" выступила вся страна: спонсоры, политики, СМИ и фанаты клуба - это поддержка диктатора!
Источник: tribuna.com
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