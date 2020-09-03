







- Латвийское общество однозначно против совместного с белорусами чемпионата мира по хоккею.





– Да. В отличие от Беларуси, где чемпионат проводился шесть лет назад, мы принимали его только один раз еще в 2006 году, поэтому все ждут турнир. К сожалению, за эти годы у нас так и не была построена вторая ледовая арена, поэтому мы не имеем возможности самостоятельно проводить чемпионат. Но, в связи с белорусской ситуацией, в обществе, в том числе и среди болельщиков, сложилось твердое мнение: если Латвия и будет проводить чемпионат мира, то только с другой страной.





На днях министерство образования и науки, которое у нас отвечает за спорт, должно было представить правительству доклад по переговорам с ИИХФ о том, как решить эту проблему. Все прекрасно понимают, что если ситуация в вашей стране не изменится, Латвия не будет проводить с Беларусью чемпионат. Правда, при отказе от турнира необходимо будет заплатить неустойку, если не ошибаюсь, миллион. Но, думаю, правительство найдет эти деньги, только бы не идти в паре с Беларусью.





Но отказ от чемпионата по политическим соображениям – это позиция латвийской стороны. Другое дело, что право проводить турнир делегировано ИИХФ, и она дала это право двум хоккейным федерациям – белорусской и латвийской. Позиция латвийской хоккейной федерации нейтральная, она ждет конкретных шагов со стороны Рене Фазеля и ИИХФ, потому что только ИИХФ дает или забирает право проводить турниры.





И здесь ситуация подвисла. Мы знаем Рене Фазеля и его хорошие отношения с Лукашенко. Он считает – и, наверное, по праву – что в Беларуси хоккей является спортом №1, да и прошлый чемпионат был проведен на очень хорошем уровне. Так что Фазель тоже занял выжидательную позицию, хотя знаю, что где-то через неделю чиновники ИИХФ снова должны собираться и обсуждать эту проблему. Сейчас ситуация в Беларуси как будто успокоилась, в Минске и других городах нет такого насилия, как раньше. Поэтому не думаю, что Фазель и ИИХФ пойдут на радикальные шаги и лишат Беларусь права проведения чемпионата мира.





Мы слышали заявления премьер-министра Беларуси и исполняющего обязанности главы белорусской федерации хоккея о том, что Беларусь сама в состоянии провести турнир. В этом никто не сомневается, наверное, в Беларуси есть для этого ресурсы. Но в такой ситуации, думаю, уже можно с уверенностью говорить о том, что Латвия откажется проводить с Беларусью чемпионат мира, и это будет политическое решение.





И Ф – очень консервативная организация, для нее главный критерий – безопасность спортсменов. Сейчас они видят, что по выходным в стране проходят акции протеста, вроде бы никого не убивают. Да, есть аресты, но вроде нет такого насилия, которое мы видели после 9 августа. Так что сейчас вряд ли кто-то будет забирать у Беларуси право на турнир, – сказал Иванов.