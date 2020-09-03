"Йокерит" отказался от игры с минским "Динамо" - матч отменен
"Йокерит", который должен был сегодня играть на матче Континентальной хоккейной лиги в Минске, не вылетел из Финляндии, сообщает газета IltaLehti.
Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Беларуси сразу же после игры.
«Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», – цитирует издание tribuna.com
Встреча регулярного чемпионата «Динамо» – «Йокерит» должна была пройти 3 сентября в Минске.
Отмечается, что финский клуб пытался перенести матч на более поздний срок, однако «Динамо» ответило отказом на данную просьбу.
Ранее сообщалось, что фанаты «Йокерита» обещали байкотировать все матчи команды, если клуб сыграет в Минске. Фанаты заявили, что лучше техническое поражение, чем поездка в Минск.
Позже КХЛ сообщила, что матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится.
О причинах лига сообщит дополнительно.
Будет ли он перенесен или финнам засчитают тезническое поражение, пока не сообщается.
"Белорусский партизан"
13:01 03/09/2020
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