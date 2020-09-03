Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Беларуси сразу же после игры.





«Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», – цитирует издание tribuna.com





Встреча регулярного чемпионата «Динамо» – «Йокерит» должна была пройти 3 сентября в Минске.





Отмечается, что финский клуб пытался перенести матч на более поздний срок, однако «Динамо» ответило отказом на данную просьбу.





Ранее сообщалось, что фанаты «Йокерита» обещали байкотировать все матчи команды, если клуб сыграет в Минске. Фанаты заявили, что лучше техническое поражение, чем поездка в Минск.