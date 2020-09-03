Суворов и его штаб сегодня проведут первую тренировку с командой, которая собирается после нескольких выходных дней.





Напомним, 31 августа «Шахтер» покинул Юрий Вернидуб. Сообщалось, что украинский специалист Роман Григорчук близок к подписанию контракта с солигорским клубом.





«Шахтер» лидирует в чемпионате Беларуси.