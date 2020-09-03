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Кадровый голод? И.о. главного тренера "Шахтера" назначен 27-летний тренер дубля

Исполняющим обязанности главного тренера основного состава «Шахтера» назначен тренер дубля клуба 27-летний Станислав Суворов.

Суворов и его штаб сегодня проведут первую тренировку с командой, которая собирается после нескольких выходных дней.

Напомним, 31 августа «Шахтер» покинул Юрий Вернидуб. Сообщалось, что украинский специалист Роман Григорчук близок к подписанию контракта с солигорским клубом.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Беларуси.
Источник: tribuna.com
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