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Премьер-министр Латвии выступил против совместного проведения с Беларусью ЧМ-2021

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что на заседании правительства обсуждалось письмо в Международную федерацию хоккея, где его страна призовет ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси в другое государство. По словам премьер-министра, позиция правительства не изменилась.



"Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе одной части чемпионата из белорусской столицы в другое место", — как передает belarushockey.com, сказал Кариньш.

Ранее Кариньш пояснил, что Латвия хочет провести чемпионат мира 2021 года в Риге, однако, учитывая ситуацию в Беларуси, премьер-министр не видит возможности, чтобы Латвия могла принять этот чемпионат вместе с Беларусью.

"Давайте призовем ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси. Если ИИХФ откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года", — подчеркнул Кариньш.

Он пояснил, что в связи с событиями в Беларуси, он поручил министру образования и науки Илге Шуплинске, которая также отвечает за спорт и организацию чемпионата, связаться с ИИХФ, чтобы найти общий лучший выход из ситуации.

"На данный момент сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Беларуси", — сказал премьер.

ИИХФ пока не планирует переносить ЧМ-2021 в другое место и не хочет делать никаких политических заявлений.
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