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Константин Каверин: «Легко могу допустить, что пытки людей на Окрестина вскоре могут показаться невинной вечеринкой. Имею в виду угрозу со стороны России»

Диктор «Борисов-Арены», ведущий радио Unistar Константин Каверин поделился страхами связанными с возможной угрозой России.


«Это к вопросу о злом Бабченко. Мне трудно вообразить, как он перенес и переносит все это. Потому что один только недавний мягонький намек от мразей с ТВ на то, что я и такие как я – фашисты, потому что, видите ли, флаг... В общем, один только этот намек вызывал во мне жгучую обиду и рвотный рефлекс. Было же у вас, чувствовали? Так вот, я хочу сказать, что, может, и есть в его текстах что-то такое, что со своей колокольни мы называем перегибом, но мне кажется, я понимаю, откуда это взялось. И вины Бабченко в том нет никакой.

Мы имеем дело с абсолютным злом, которое в эти дни становится ближе и ближе к нам на наших же глазах. И я, уж вы меня простите, легко и просто могу допустить, что пытки людей на Окрестина вскоре могут показаться нам невинной вечеринкой. Хотя и страшно признаваться в этом самому себе. Разумеется, я имею в виду угрозу со стороны России», – написал Каверин.

Бабченко – российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель.

В 2020 году в России Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Бабченко в перечень террористов и экстремистов. О причинах такого решения там не сообщается.
Tribuna
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