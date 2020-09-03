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Владимир Базанов заявил, что на белорусские стадионы вернутся зрители

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что ближайшие матчи высшей лиги пройдут при болельщиках на трибунах.

- Матчи национальных команд пройдут без зрителей — а какое решение по этому поводу относительно следующих туров высшей лиги?

- Вы ведь видели, что и финал женского Кубка Беларуси, и матч мужского Кубка "Крумкачы" — "Динамо" Минск уже проходили с болельщиками. Дальше также все матчи будут проходить со зрителями. А что касается национальных сборных, все уже, наверное, привыкли играть при пустых трибунах. Но тем не менее поле ведь свое — домашние стены должны помогать, — приводит слова Базанова корреспондент pressball.by Сергей Азаркевич.
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