Владимир Базанов заявил, что на белорусские стадионы вернутся зрители
Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что ближайшие матчи высшей лиги пройдут при болельщиках на трибунах.
- Матчи национальных команд пройдут без зрителей — а какое решение по этому поводу относительно следующих туров высшей лиги?
- Вы ведь видели, что и финал женского Кубка Беларуси, и матч мужского Кубка "Крумкачы" — "Динамо" Минск уже проходили с болельщиками. Дальше также все матчи будут проходить со зрителями. А что касается национальных сборных, все уже, наверное, привыкли играть при пустых трибунах. Но тем не менее поле ведь свое — домашние стены должны помогать, — приводит слова Базанова корреспондент pressball.by Сергей Азаркевич.
07:39 03/09/2020
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