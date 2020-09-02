«Козеке нужно сделать пройти углубленное медобследование, сделать КТ. После этого примем решение. Честно, Сергей мне больше нужен как помощник. Он хороший парень, и уверен будет хорошим тренером, пишет by.tribuna.com

А с Рассолько проще — он рвался в бой уже в матче с «Динамо», — сказал тренер.



