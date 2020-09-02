+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Тренер "Витязя" Яковлев: Не хочу, чтобы мои дети жили в стране унижений и пыток

Главный тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев призвал спортсменов присоединиться к Свободному объединению спортсменов Беларуси.

«Я – Константин Яковлев. Главный тренер гандбольного клуба «Витязь», мастер спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси.

Обращаюсь к спортсменам, работникам спортивной отрасли, к гандбольному сообществу, к игрокам гандболистам, к гандбольной семье. Для кого и зачем нужен спорт? Для кого мы играем?

В моем понимании спортсмена, мы играем для зрителя, для болельщика, для народа! А нашего болельщика сейчас очень сильно унизили, оскорбили, обманули, избили.

Разве сейчас не то время, что бы сами спортсмены стали на сторону болельщика? Сами стали болельщиками?



В их глазах вы — герои! Сделайте так, чтобы вам в нашей стране, было для кого играть!

Я отец троих прекрасных детей. Не хочу, чтобы мои дети жили в стране унижений и пыток, угроз и запугивания, принудиловки.

Спортсмены, мы все одна семья! Давайте поддерживать друг друга и жить в честной стране. В спортивной стране, где существует правило fair play.

Присоединяйся к Свободному Объединению Спортсменов Беларуси», – заявил Яковлев.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]