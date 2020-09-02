Известного иранского борца приговорили к смертной казни
Борец, чемпион Ирана Навид Афкари будет казнен за свою предполагаемую роль в протестах против правительства в 2018 году, передает TMZ Sports, пишет Gazeta.Ru.
Верховный суд Исламской Республики подтвердил, что 27-летний спортсмен, призер нескольких национальных турниров, получил два смертных приговора.
Также преследовались законом братья спортсмена, однако только Навиду был вынесен столь жесткий приговор, а его братья получили длительные тюремные сроки и 74 удара плетью.
Отметим, что такое же наказание плетью ожидает и самого борца в дополнение к смертным приговорам.
13:13 02/09/2020
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