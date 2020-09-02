Известного иранского борца приговорили к смертной казни









Верховный суд Исламской Республики подтвердил, что 27-летний спортсмен, призер нескольких национальных турниров, получил два смертных приговора.





Также преследовались законом братья спортсмена, однако только Навиду был вынесен столь жесткий приговор, а его братья получили длительные тюремные сроки и 74 удара плетью.





Отметим, что такое же наказание плетью ожидает и самого борца в дополнение к смертным приговорам.