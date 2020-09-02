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Известного иранского борца приговорили к смертной казни

Борец, чемпион Ирана Навид Афкари будет казнен за свою предполагаемую роль в протестах против правительства в 2018 году, передает TMZ Sports, пишет Gazeta.Ru.



Верховный суд Исламской Республики подтвердил, что 27-летний спортсмен, призер нескольких национальных турниров, получил два смертных приговора.

Также преследовались законом братья спортсмена, однако только Навиду был вынесен столь жесткий приговор, а его братья получили длительные тюремные сроки и 74 удара плетью.

Отметим, что такое же наказание плетью ожидает и самого борца в дополнение к смертным приговорам.
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