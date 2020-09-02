Футболист "Крумкачоў" Лынько: Мы играли за всех избитых!

«Мы с народом и делайте с нами, что хотите! Сердцу не прикажешь. Мы вышли играть за всех, кто был бит, кто был в ИВС, в ЦИПе. Мы играли за них, не за себя. Были мысли вообще не играть, но вышли сыграть за людей, которые пострадали», – сказал Лынько, которого цитирует Трибуна





Напомним, матч 1/16 Кубка Беларуси, в котором «Крумкачы» играли с минским «Динамо», и выиграли со счетом 2:0, впервые после президентских выборов проходил со зрителями.





Накануне игры пострадали игроки «воронов» Павел Рассолько и Сергей Козека – 30 августа, когда они возвращались с тренировки, в центре Минска их избили силовики, а Козеке еще и сломали позвонок.