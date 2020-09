View this post on Instagram

Меня зовут Елена @yelenaleu Левченко. Я - мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата Европы. Лучшая центровая чемпионата мира-2010. Финалистка WNBA. Участница двух Олимпиад. Каждый спортсмен, представляющий страну на международных соревнованиях, знает как важна поддержка болельщиков - своих людей. Без них спорт был бы невозможен, не было бы ни достижений, ни наград. Несмотря на боль, страдания и ужас, который пережил наш народ в этом августе, сегодняшние беларусы восхищают и вдохновляют меня. Я чувствую неподдельную гордость и вместе с тем ответственность. Наступило время, когда мы — белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа. Присоединяйся к Свободному Объединению Спортсменов Беларуси - @sos_by_2020

Sep 1, 2020 at 12:40pm PDT

A post shared by SOS BY (@sos_by_2020) on