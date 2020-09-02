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Михаил Залевский покинул пост генерального директора ФК БАТЭ

Ранее он жестко раскритиковал действия силовиков.

Михаил Залевский покинул пост генерального директора БАТЭ. Контракт прекращен по соглашению сторон, сообщается на сайте клуба, пишет tut.by.

«Михаил Леонидович принял такое решение в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола.

Благодарим Михаила Залевского за плодотворную работу на благо «желто-синих», придание мощного импульса в развитии клуба – и всегда будем рады новой встрече!» – сообщает пресс-служба БАТЭ.

Отметим, что ранее Залевский жестко высказался о действиях силовиков после выборов. Он выкинул свою старую милицейскую форму, сказав, что он бывший офицер, и ему стыдно.
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