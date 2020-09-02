Андрей Мезин: Сидеть в "Динамо" третьим голкипером и я могу

- Как вы видите развитие наших молодых вратарей: Леши Колосова, Никиты Толопило?





- Многие ребята перепрыгивают из молодежного хоккея сразу во взрослый. В 16-17 лет они попадают в "Динамо". Это не команда для того, чтобы попробовать силы. В таком возрасте сложно попасть в профессиональный спорт, нужно пройти все этапы. У нас, к сожалению, такого нет. По идее, этим должна заниматься экстралига, но там тоже от каждой команды требуют результат — палка о двух концах. Никто не хочет наигрывать молодых вратарей.





Сейчас в наших фарм-клубах эта традиция меняется. В Молодечно играет Колосов, который постепенно будет набираться опыта в мужском, взрослом хоккее. Следующей ступенью, возможно, окажется российская ВХЛ, или тот же Колосов уедет в Америку. Насколько знаю, он именно туда собирается. Каждый игрок должен пройти все этапы развития. А у нас пока получается так, как с Мишей Карнауховым. Человек сразу попадает в "Динамо", пять лет просидел, и теперь очень сложно сказать, что он достиг новых высот.





Вратарь должен играть и становиться лидером, каждый день доказывать, что он лучший. А сидя в "Динамо", так и я там могу быть третьим голкипером. Скорее выступаю за то, чтобы молодые вратари играли в конкретных клубах, развивались, показывали, на что они способны. Тогда они привлекут внимание. Не нужно перепрыгивать с детского хоккея сразу в профессиональный — это может убить вратаря, — приводит слова Мезина hockey.by















