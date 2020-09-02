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Соболенко против Азаренко: уже скоро узнаем, кто является первой ракеткой белорусского тенниса

Волею судьбы и жребия во втором круге Открытого чемпионата США встретятся Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Фото: Прессбол


Первая долгие годы являлась бессменным лидером отечественного тенниса, занимала первую строчку в рейтинге ВТА, а вторая — в последние годы имеет среди белорусок наивысший рейтинг.

Таким образом, болельщики смогут узнать: кто из них — Виктория или Арина — на сегодняшний день является первой ракеткой Беларуси.

Свои первые баталии на US Open они завершили победами: Азаренко (27-я ракетка) переиграла австрийку Барбару Хаас (139-я) — 6:1, 6:2; Соболенко (11-я) взяла верх над француженкой Осиан Додин (115-я) — 7:6(1), 6:4.
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