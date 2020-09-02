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Белорусские спортсмены заявили о создании свободного объединения спортсменов

Известные белорусские спортсмены заявили о создании свободного объединения спортсменов Беларуси.


В него уже вошли Александра Герасименя, Елена Левченко, братья Никита и Егор Мещеряковы, Екатерина Снытина, Надежда Остапчук, Степан Попов, Артур Удрис, Александр Опейкин, Константин Яковлев.

Отметим, что это все люди, которые подписались под открытым письмом с требованиями к власти.

В инстаграме появилось 10 видеообращений участников объединения. Они призывают спортсменов обозначить свою позицию и присоединиться к письму. 
Tribuna
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