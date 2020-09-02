



В него уже вошли Александра Герасименя, Елена Левченко, братья Никита и Егор Мещеряковы, Екатерина Снытина, Надежда Остапчук, Степан Попов, Артур Удрис, Александр Опейкин, Константин Яковлев.





Отметим, что это все люди, которые подписались под открытым письмом с требованиями к власти.





В инстаграме появилось 10 видеообращений участников объединения. Они призывают спортсменов обозначить свою позицию и присоединиться к письму.