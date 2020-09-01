Как стать средством пропаганды.





Пока большинство представителей «вышки» не спешит обозначать гражданскую позицию, в первой лиге кипят страсти. Против насилия и за честные выборы выступили главные тренеры «Гомеля» и «Спутника», а «Крумкачы» вовсе провели акцию солидарности с народом. В конце прошлой недели свою позицию обозначила «Лида».





На сайте lidanews.by появилась новость, что футболисты местного клуба поддержали республиканскую эстафету акции «За Беларусь». Издание сообщает, что больше десяти игроков собрались возле скульптурного памятника на братской могиле с государственным флагом и сказали: «Мы за мирную и спортивную Беларусь!» И это после того, как в первые дни после выборов один из футболистов команды был задержан и избит сотрудниками ОМОН.









Но, как стало известно Александру Ивулину, в этой истории не все так просто. По словам футболистов, руководство клуба позвало их не на политическую акцию, а чтобы возложить цветы на братскую могилу в память о погибших в Великую Отечественную войну. Российский нападающий «Лиды» Роман Слесарев рассказал, как председатель клуба Иван Дубатовка собирал игроков на мероприятие, и почему многие футболисты уклонились от участия:

– Все началось с того, что нам выдали премиальные. Обычно председатель клуба боится заходить в раздевалку, потому что сразу же начинаются вопросы о финансах. Но тут он зашел: «Ребят, такое дело, нужно почтить память ветеранов, возложить цветы к братской могиле. Это святое!» Конечно, ветераны – это святое, с этим никто не спорит. Но сразу же кто-то спросил: «Хорошо, а на этом мероприятии флаги будут?» Председатель ответил: «Не обращайте внимания. Сегодня один флаг, завтра – другой». Тогда этот парень сказал, что не пойдет. Начались разговоры на повышенных тонах, но многие отказались участвовать в мероприятии. Но часть игроков все-таки пошла со словами: «Если будут какие-то политические лозунги, то разворачиваемся и уходим». Некоторые, увидев большую растяжку с надписью «ЗА БЕЛАРУСЬ», так и сделали. Но кто-то остался. Не знаю, может быть, ребята чего-то испугались, но какого-то политического умысла у них точно не было.





– Но все равно оказалось, они поучаствовали в акции «За мирную и спортивную Беларусь». И будто бы даже сказали этот же лозунг…





– Конечно, никто ничего не говорил. Пацаны рассказывали, что председатель клуба попросил сделать фото, но никто этого не хотел. Главный тренер Юрий Каратай вообще стоял в стороне. Если приглядеться к фотографии, то на ней даже не все ребята являются гражданами Беларуси.





– Меня удивляет, что эта история произошла после того, как ОМОН задержал и избил одного из игроков «Лиды».





– Да, Вася Василенко попал под раздачу. Вечером он находился в городе, к нему подошли омоновцы, посветили в глаза фонариком и начали разговаривать. Он никуда не убегал, потому что не видел в этом смысла. Вася начал общаться с двумя силовиками, тут подошел третий и начал смотреть подписки в Instagram и Telegram. Потом подошел командир: «Забирайте, это наш клиент». Задержали, помахали дубинкой. Хорошо, что через полтора часа отпустили. Васе повезло, что его узнал один омоновец, который сказал, что это футболист «Лиды». Человек пришел на базу с немного потрепанной переносицей из-за «мордой в пол», а ноги были все в синяках. Но, судя по фотографиям в интернете, это еще повезло.





– Как ты отказался идти на эту акцию за спортивную Беларусь?





– Я вообще ничего не сообщал руководству. Подошел к тренеру: «Владимирович, завтра без меня». Он сказал, что никаких проблем. С другой стороны, где-то на подсознательном уровне переживал: «А вдруг там реально нужно было возложить цветы в память о погибших?» Но когда перед этим мероприятием увидел председателя клуба в спортивной олимпийке с гербом Беларуси и красно-зеленым флагом с надписью, то все стало понятно. Я еще специально загуглил все памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Не нашел ничего в этот день.





– С каким чувствами ребята возвращались с этой акции?





– Если коротко, то пацаны говорили: «Нас н#####и [обманули]!» Понятное дело, настроения не было ни у кого. Своим поступком председатель клуба просто подставил команду.





– Ты приехал в Беларусь из Хабаровска, где сейчас тоже идут масштабные митинги…





– Уже больше 50 дней. В принципе, происходящее в Хабаровске и Беларуси плюс-минус сопоставимо. Дело в том, что два года назад в Хабаровске избрали губернатора, который не является членом партии «Единая Россия». Он состоит в ЛДПР, и оказался нормальным мужиком. Человек делал хорошие дела на благо края, но его скрутили и отправили в Москву. Сейчас приписывают преступления 15-летней давности, но как тогда его допустили до выборов? Человека вот-вот должны судить. А как мы знаем, в России редко выносят оправдательные приговоры.





– Тебя удивляет нынешняя обстановка в Беларуси?





– Я приехал в Беларусь, и мне все нравилось. Здесь все гораздо более ухоженно по сравнению с Россией. В принципе, не сомневался, что Александр Лукашенко выиграет выборы путем фальсификации. Но не ожидал, что народ начнет так массово выходить на улицы. Конечно, та жесткость, которая была после выборов, это просто ужасно. С 9 по 12 августа люди просто боялись выходить из дома. Не знаю как сейчас обстановка в Минске, но в Лиде уже все спокойно. Конечно, ездят небольшие тонированные бусы, но митинги проходят тихо-мирно и без побоев.





– В первые дни в Беларуси не было интернета. Как держал связь с родными?





– Сходил в офис А1, чтобы поинтересоваться, сколько будет стоить межгород. Оказалось, за минуту разговора нужно будет заплатить 64 копейки. Подумал, что за три минуты не обеднею. Позвонил родным, объяснил ситуацию. Но уже потом скачал VPN.





– Читал, что в это воскресенье случилось с Сергеем Козекой и Павлом Рассолько из «Крумкачоў»?





– Конечно, парней жалко. Среди бела дня людей просто избивают. Это отвратительно! Где-то читал, что футболистов просят бастовать. Конкретно за себя говорю, я не буду этого делать. Я приехал в Беларусь, чтобы играть в футбол. В такое тяжелое время нужно дарить людям хоть какую-то радость. Может быть, кто-то считает иначе, но это сугубо мое мнение.





– Но с другой стороны для кого играть, когда АБФФ проводит матчи без болельщиков?





– Конечно, это тоже плохо. Но лучше хоть как играть, чтобы зрители могли посмотреть футбол хотя бы по интернету. При этом считаю, что зрителей нужно пускать на трибуны.







