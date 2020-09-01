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Сенсационная победа: "Крумкачы" выиграли у минского "Динамо"!

Сегодня состоялся матч Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск.

Он впервые прошел со зрителями, которые, несмотря на предупреждения, периодически скандировали политические лозунги "Верым, можам, пераможам!" и "Жыве Беларусь!"

Голы забили Лынько и Колядко. 

Итог: Крумкачы – Динамо Минск – 2:0 (1:0)

Напомним,  30 августа в центре Минска были жестоко задержаны футболисты клуба Рассолько и Козеко. В результате задержания у Козеки диагностированы перелом третьего позвонка и повреждение почек. Уголовное дело в отношении обоих футболистов заведено не было. Но можно не сомневаться, что милиция дала задний ход только потому, что дело получило огромный резонанс.

Перед началом сегодняшнего матча клуб вышел на разминку в майках с надписями "Мы супраць гвалту" и "Расолька, Казека... i iншыя".
"Белорусский партизан"
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