«Странный» футбольный матч стартовал в Минске
В Минске начался матч 1/16 финала Кубка Беларуси "Крумкачы" - "Динамо Минск". На поле футболисты "Крумкачоў" вышли в майках «Мы супраць гвалту». Так они отреагировали на задержание и избиение своих одноклубников.
После стартового свистка игроки «Крумкачоў» отдали мяч соперникам и просто стали хлопать в ладоши. Те тоже перестали играть. Это продолжалось 100 секунд, после чего игра возобновилась.
Зрители в это время кричали «Молодцы!».
Накануне матча «Крумкачы» выступили с объявлением. «Информация от сотрудников ОМОН. Бело-красно-белые флаги и атрибутика будут конфисковываться, а их владельцы – задерживаться», — говорится в объявлении.
«Люди, которые будут скандировать с трибун антиправительственные кричалки и лозунги также будут привлекаться к ответственности», – говорится в сообщении.
В итоге, несколько сотен человек не смогли попасть на трибуны.
17:08 01/09/2020
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