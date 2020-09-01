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Центр олимпийского резерва в Бресте вышел на акцию в поддержку Козеко и Рассолько, которые ранее были задержаны

Центр олимпийского резерва в Бресте вышел на акцию солидарности с задержанными вчера футболистами «Крумкачоў» Сергеем Козекой и Павлом Рассолько. Люди несли плакаты с изображением игроков, а также других пострадавших от действий силовиков на мирных акциях протеста.

Вчера футболисты вышли на свободу. Уголовные дела в отношении них прекращены, но административные - нет.

Напомним, футболисты были задержаны в воскресенье в Минске. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Отмечается, что Павел Рассолько и Сергей Козека в марше протеста не участвовали.

Обоим инкриминировали участие в инциденте с повреждением милицейского микроавтобуса, который произошел рядом со зданием КГБ около двух часов дня в воскресенье. Им также инкриминировали нападение на милицию. Козеку из РУВД увозила скорая с серьезной травмой позвоночника (перелом третьего позвонка).
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