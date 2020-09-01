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Николай Ходасевич: минское "Динамо" напоминает картину — горит дом, а руководители красят заборы

Белорусский тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-канале прокомментировал последние результаты минского "Динамо".

- Минское "Динамо" сейчас напоминает картину: горит дом, а руководители стоят и красят заборы. Ну вот именно так. Команда не забивает, очень рвано идет по дистанции. Хотя под руководством Леонида Кучука в нашем чемпионате с таким подбором исполнителей должна уже стабильно выдавать результат. Но что делают? Убирают спортивного директора Юрия Поклада, причем он сам говорит, что это, наверное, встряхнет команду. Никогда увольнение спортивного директора не встряхнет команду! Команду можно встряхнуть, если убрать главного тренера. Но контракт Кучука застрахован настолько, что его никто не уберет. У команды непонятно что происходит, приходят новые люби — Андрей Лаврик, Ян Тигорев.

Я верил в минское "Динамо" в еврокубках — должен же я во что-то верить. Я провалился со своими представлениями о том, что минское "Динамо" способно с такой игрой выжимать что-то из квалификации Лиги Европы. Была вера — и ее растоптали.
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