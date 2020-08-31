31 августа в Ленинский районный суд Минска переданы административные дела против игроков «Крумкачи» Сергея Казека и Павла Расолко. Их могут осудить за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





Сергей Казека





Около 16.30 футболист Крумкачи Сергей Казека был освобожден из Ленинского РОВД. Уголовное дело против него было прекращено. Перед этим Казека отправили на МРТ позвоночника, чтобы подтвердить повреждение одного из позвоночников.





«Нам просто не повезло», - сказал Казека. «Мы оказались не в то время и не в том месте».





Около 18.20 второй футболист «Крумкачей» Павел Расолко также был освобожден из полиции. Несколько дней он находился в Ленинском РОВД Минска. Уголовное дело против футболиста приостановлено.





Павел Расолка





Игроки футбольного клуба «Крумкачи» Сергей Казека и Павел Расолко были задержаны 30 августа по делу о нападении на полицейскую машину.





Инцидент с поврежденным синим микроавтобусом без опознания произошел около 14 часов 30 августа на проспекте Независимости, возле здания штаба КГБ. Маршрутка остановилась у тротуаров, оттуда выбежали неизвестные и начали задерживать людей. В результате у машины собралась небольшая толпа, участники которой начали бить руками по маршрутке. Машина уехала быстро. Через несколько часов МВД сообщило, что это полицейский автомобиль.









На видео, опубликованном пресс-службой МВД, видно, что рядом с маршруткой находился футболист Крумкачей Павел Расолка.





Вечером 30 августа стало известно, что его задержали вместе с другим игроком клуба Сергеем Казеком. Расолка ночевала в отделении милиции, Казеку увезла скорая помощь. Утром 31 августа руководитель бригады Олег Давидович сообщил «Свабоде», что оба они находятся под следствием по уголовной статье.







