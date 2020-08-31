Он работал в секретариате МИД Беларуси и посольстве нашей страны в Польше, был главным советником управления внешней политики Администрации президента Беларуси. А с середины 2010-х перешел в сферу спорта, в 2015-м став генеральным секретарем НОК.





При нем, к слову, случился скандал с отстранением белорусских гребцов от Олимпиады-2016 из-за подозрений в применении допинга. Но были и более позитивные для управленца моменты: Котов принял активное участие в организации и проведении II Европейских игр, будучи заместителем директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019».





Сейчас Анатолий находится в творческом поиске, параллельно активно комментируя у себя на странице в Фэйсбуке происходящие в Беларуси события. Делает это смело и резко, критикуя как министров, так и всю власть в целом.





«Трибуна» поговорила с человеком, который не один год отдал госслужбе, и узнала подробнее о его отношении к выборам, жестокости силовиков, белорусской армии, давлении на спортсменов за их гражданскую позицию и переменах на гостелевидении.





– Думаю, мое отношение к складывающейся ситуации в стране разделяет масса нормальных людей, большинство жителей Беларуси. Ситуация перешла все допустимые рамки с точки зрения чрезмерного и немотивированного насилия, наличия жертв и пыток. Спокойно на все это смотреть невозможно.





Можно долго спорить о том, насколько сфальсифицированы выборы, но, по-моему, эта тема пока ушла с повестки дня. 10, 20 или 30 процентов – не имеет значения. Платформа «Голос», анализы зарубежных коллег математически показали, что результатам, которые были оглашены, верить совершенно невозможно.





Впрочем, повторюсь, этот вопрос лично для меня сейчас не является первостепенным. Куда важнее – волна немотивированного насилия, которая прокатилась по Беларуси. Все это грозит далеко идущими последствиями как правового, так и социального характера.





К большому сожалению, до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по факту чрезмерного насилия со стороны правоохранительных органов. В то время как людям, обычным гражданам, которые обращаются с заявлениями о применении к ним насилия, вручают документы о возбуждении в отношении них уголовных дел о сопротивлении силовикам.





Социальный фактор заключен в том, что подобные истории, где проливалась кровь в ходе каких-то конфликтов, показывают: эти раны в обществе заживают очень долго и вносят серьезное разобщение в социум. Очень сложно понять и простить. Людей уже не вернешь, но каждый случай должен быть разобран.





Пропасть между властью и обществом продолжает углубляться,





потому что никаких извинений в отношении белорусов, нормальных, человеческих, не последовало. Никаких попыток каким-то образом помочь людям, которые пострадали, не последовало. Все сообщения белорусов называют фейками, самих людей обзывают фриками, крысами и так далее.





Можно спорить, сколько задержали, сколько пострадало и умерло, но то, что такие случаи были, не оспаривает никто. А для нормального общества должен быть неприемлем даже один подобный эпизод. Мы же сейчас вынуждены рассуждать о пороге социальной чувствительности белорусов. Это самое ужасное, это пугает меня как человека, который живет в стране.









– Но люди не боятся силовиков, власти, выходят на улицы, на акции и марши.





– Потому что есть та степень солидарности, которую уже не задавишь. Люди выходят на акции, изначально не собираясь совершать каких-либо правонарушений. Это не раз подчеркивалось внутри страны, об этом говорилось и за рубежом теми, кто действительно хочет разобраться в характере белорусского протеста.





Это не майдан, который носит насильственный характер. Все мы видим, что не разбиты витрины, ничего не разгромлено. Дошло до определенных стычек в первые пару дней после выборов, но и то они носили локальный характер, без последствий, кроме как для участников и невольных свидетелей. Город никто не громил.





Еще одну вещь могу сказать. Со стороны правоохранительных органов мы видим подготовленных, экипированных, вооруженных бойцов. С другой стороны, со стороны вышедших на улицу людей, были определенные наезды [автомобилями], единичные провокации, запускались фейерверки. Все это было.





Но у белорусов на руках хватает легального оружия (охотничьи ружья, страйкбольные, спортивные). Разве кто-то принес его на акции? Нет. Поэтому слова властей, что действия силовиков были направлены на предотвращение насилия со стороны граждан, еще чего-то – это, мягко говоря, глупость, настоящее преувеличение.





По такому случаю есть анекдот о мужчине, который предложил арестовать его за изнасилование, хотя на самом деле он его не собирался совершать, но, извините, «прибор» же у него есть.





Характеру белорусских протестов удивляются все. Специалисты пытаются мерить их по лекалам прошлого. Но нужно просто понять, что это абсолютно мирная история, которая не инспирирована снаружи никоим образом. То, что Чехия открыла границы для пострадавших, Литва предложила помощь, можно каким-то образом назвать попытками внешнего вмешательства, но на самом деле это обычная реакция на определенный гуманитарный кризис, который назрел в нашей стране.





Так что называть подобные действия соседей вмешательством просто абсурдно. Точно так же неприемлемо называть тех, кто участвует в мирных акциях, наркоманами, овцами, крысами и прочим. При желании можно найти человека, который был пьян, на массовом мероприятии как с одной, так и с другой стороны. Но делать из этого вывод, что все такие?





Тогда можно сказать, что наша система, которая должна бороться с алкоголизмом и наркоманией, провалилась напрочь. Судя по логике властей, сотни тысяч людей, которые выходят на акции по всей Беларуси, должны давным-давно стоять на учете в диспансерах и получать лечение. Раз люди не там, значит, кто-то недорабатывает.





– Вас удивило количество людей, вышедших на марши свободы?





– Нисколько. Это было достаточно прогнозируемо. То, с чем мы столкнулись после выборов, – это отложенная реакция на ряд событий, ряд катастрофических ошибок, которые были допущены властями на протяжении последнего полугода.





Первое – реакция на COVID-19. Нам говорили, что коронавируса в стране нет, а если люди умирали, то, оказывается, сами в этом виноваты. Это повлияло на народ.





Второе – экономический кризис, который пришел вслед за или даже вместе с вирусом. Предприниматели, составляющие порядка 46 процентов нашего ВВП, просили хотя бы не мешать им, не ухудшать ситуацию. Но в итоге люди вынуждены были сами реагировать на все, искать дополнительные источники финансирования.





То, что мы не закрылись до конца, может, и правильно. Однако отсутствие информации от властей о том, как нормально функционировать в условиях того, чего нет (если верить государству) или все-таки есть, сказалось. Это создавало дополнительную нервозность, провоцировало у людей дополнительный негатив.





Затем – ситуация с водой в Минске (24 июня около 700 тысяч минчан начали получать по водопроводу не соответствующую нормам воду с резким неприятным запахом, проблема существовала несколько дней – прим. Tribuna.com). и реакция на все это властей. Это вообще отдельно стоящее событие.





Государство, руководство Минска упорно отрицало наличие проблемы. И снова люди, которые, по сути, в нашей стране привыкли жить в параллельной с властями реальности, сами себя спасали.





И, в конце концов, предвыборная кампания, которая начала хоронить право в стране. Современные технологии дали белорусам больше возможностей поучаствовать в этом событии, было организовано волонтерское движение, появился способ провести альтернативный подсчет голосов. Все это хорошо.





Но все мы видели, какая последовала реакция властей: запрет шторок, отключение интернета. В общем, все, что угодно, только не цивилизованная реакция. Конечно, повлияли на все ситуации с независимыми наблюдателями на отдельных участках, когда людей выгоняли.





Плюс мы увидели много нарушений (фальсификация голосов, отсутствие возможности для работы наблюдателей) благодаря данным, которые представили платформы «Голос» и «Зубр».





Все это сгенерировало у белорусов внутренний негатив и обиду, что заставило их впервые за современную историю так массово выйти на улицы. Нельзя сказать, что это реакция конкретно на выборы. Это реакция как минимум на последние полгода. Ведь до этого более-менее всех все устраивало.





Ну а ночи после выборов добили окончательно. Колоссальное количество людей и семей, которые ощутили на себе все события тех суток. Действия властей – это просто зашквар, иными словами описать невозможно.





Невозможность и даже нежелание со стороны государства адекватно оценить предвыборную ситуацию, адекватно реагировать на вызовы, возникавшие на протяжении полугода, – все это привело к тем событиям, которые начались в первой декаде августа и непонятно когда закончатся.





– Люди продолжают выходить на мирные акции, ничего не громят и никого не провоцируют. А вот со стороны силовиков и Лукашенко совершаются непонятные поступки. И апофеоз всего – появление на проспекте Александра Лукашенко с автоматом.













– Желание запугать и по-старому, привычными административными методами (увольнения, задержания), грубо говоря, запихнуть в тюбик пасту, в данной ситуации абсолютно бесперспективно, потому что пасты вышло слишком много.





Мирный характер протестов демонстрирует всему миру и вменяемой части Беларуси то, что народ, ничего не разрушая, не громя, хочет банальных вещей: уважения, нормальной оценки ситуации с насилием, адекватной оценки выборной ситуации и четкого плана ее разрешения.





А в ответ народ получает жесткую неадекватную реакцию. Хорошо, что сейчас накал открытого насилия спал, но все равно силовики задерживают людей поодиночке после акций, срывают исторические флаги. Запугивания есть, возбуждаются уголовные дела, людей вызывают в Следственный комитет.





Адекватной, нормальной реакции со стороны властей все равно нет. Так с людьми поступать нельзя!





Поймите, у любого человека есть граница психологической устойчивости, которая определяет, до какого момента на этого человека можно воздействовать кнутом. Но когда люди либо загнаны в угол, либо им уже нечего терять, либо они чрезмерно обижены, либо жесткие меры воздействия коснулись его или его близких, – тогда подобные методы перестают работать.





К большому сожалению, силовые методы властей затронули очень большую часть общества. Плюс, повторюсь, государство даже не попыталось вникнуть в события, которые происходили последние полгода, и как-то разрешить вопросы.





– В разгонах протестов участвовали внутренние войска, на митинге 23 августа армия стояла против народа за колючей проволокой. Беларусь превращается в военное государство?





– Я не могу сказать, что армия отвернулась от народа. Армия пока никуда не повернулась. И, слава Богу, до каких-то серьезных событий с непосредственно армейскими подразделениями не дошло.





Если верить тем сообщениям, которые поступали в первые дни протестов – мол, военных пытались привлечь к умиротворению протестов в Бресте, но армейцы отказались, потому что им еще жить в этом городе, – то можно сказать, что армия пока в стороне от всех процессов (по официальной информации, бресткие десантники использовались во время протестов для оцепления городских территорий – прим. Tribuna.com).





Хотя я не говорю о руководителях, которые в последние дни запомнились множеством феерически недопустимых заявлений. Например, о том, что армия будет защищать школы, систему образования, памятники. Ваши задачи совершенно другие, ваши задачи – это борьба с внешним врагом!





Если этого кто-то не понимает, о чем-то тогда можно говорить. Почитайте хотя бы базовые документы о функционировании вооруженных сил Республики Беларусь.





– Вполне возможно, и в армии, и в милиции есть адекватные люди, но они вынуждены выполнять приказы.





– Но есть же понятие преступного приказа. И что это такое, должна понимать вся силовая система Беларуси. Да, адекватные люди среди силовиков есть, и эти люди уходят из системы. Те люди, которые видят, к чему приводит нейтралитет либо банальное исполнение приказа. Но я не знаю, чем руководствовались бойцы ОМОН, которые месили людей 9, 10 и 11 августа, не знаю, почему они заявляют, что будут с президентом до конца.





Может, боятся какой-то ответной реакции со стороны протестующих в будущем?





Да, когда-нибудь так или иначе дойдет до разбирательств, связанных с произошедшими событиями. Такие преступления, которые совершали силовики, либо имеют долгий срок давности, либо не имеют его вообще. Но я на все 100 процентов уверен, что с людьми, которые отдавали приказы, их выполняли, может, они были зомбированы каким-то образом, – со всеми ими поступят в соответствии с законодательством нашей страны.





Справедливый процесс, разбирательство и наказание. Не хочу говорить о том, как это все будет происходить, но уверен в одном: гуманизм и справедливость будут проявлены. Иначе вся ситуация может превратиться во времена, когда существовало понятие «око за око».





– По-вашему, стоит ли сейчас преследовать и «травить», в том числе через интернет, людей, которые жестили на улицах, выполняли и отдавали преступные приказы?





– У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Понимаю эмоции, обиду, злость и желание какой-то мести, но должно быть осознание того, что все неправомерные поступки будут в итоге оценены в соответствии с правом. И вещи, которые следуют со стороны многих граждан (засыпание силовиков смсками, буллинг и прочее), не могу ни одобрить, ни осудить.





Да, это попытка показать: мы вас знаем, за маской не спрячетесь. Но, с другой стороны, такие поступки могут вызвать обратную реакцию. То есть человек, которого загоняют в угол, испытывает большой страх и, не дай Бог, начинает снова дубинкой махать, причем еще сильнее, потому что ему некуда деваться.





К слову, на эту же тему пару дней назад на российском ТВ рассуждал Дмитрий Кохно, который сам недавно работал на белорусском телевидении. Он все очень грамотно разложил. Но дело в том, что российские коллеги предпринимают наивные детские попытки уйти от основных проблем и представить все в выгодном им свете.





В Беларуси людям палки резиновые засовывали в анальные отверстия и разрывали их, а здесь силовикам какие-то обидные смски шлют. Это ведь несопоставимые вещи!





Дискутировать, как это делают российские журналисты, на тему, насколько глубоко человеку, который не оказывает никакого сопротивления, можно засунуть палку... Нельзя этого делать вообще! И скатываться к такой дискуссии – засовывать на 5 или 10 см – это как минимум манипулирование и попытка увода от реальной проблемы.





Плюс мы прекрасно знаем как минимум о 450 подтвержденных случаях насилия, шести смертях, порядка 80 пропавших без вести, которые, по версии МВД, сели в чартеры и улетели ниже радара Беларуси на какой-то отдых.





Все это сравнивают с смсками, спамом, рассылками писем с призывами соблюдать законодательство.





Проведение таких аналогий – это некорректный прием манипулирования общественным сознанием. Так делать нельзя, потому что в дискуссиях теряется соразмерность двух реально важных проблем. Как будто в детском саду: он меня первый обозвал, а я ему за это лопаткой глаз выколол. Не скатывайтесь к подобному. Мы же живем в XXI веке!





***





– Как вы расцениваете попытки добиться перемен с помощью забастовок, маршей рабочих?





– Забастовки – это, в общем-то, достаточно действенно при отстаивании своих экономических прав. А в нашей реальности, в нашей стране экономические права тесно связаны с политическими. Право на забастовку предусмотрено Конституцией. Но нужно понять, почему они стали возможны и носят то массовый, то не очень массовый характер.





Многие предприятия, в том числе крупные, и так пришли к августу 2020 года не в лучшем состоянии с точки зрения собственной экономики: большая загруженность складов, проблемы с экспортом, неполный рабочий день, простои, сокращенная рабочая неделя.





Все вещи, которые говорят, мол, рабочие останавливают работу предприятий и тем самым их губят, – все это могло бы серьезно восприниматься в начале года, когда был более-менее нормальный режим функционирования в том числе гигантов. Но если предприятия и так работает пару дней в неделю, терять практически нечего.





По-моему, есть несколько факторов, которые сделали забастовки в том формате, в котором они проходят. Когда терять практически нечего, можно выйти на улицу и попробовать побороться за свои права. Да, можно говорить, что это шаг в неизвестность. А вдруг там будет хуже? Но, поймите, уже сейчас не все хорошо.





Хуже будет в любом случае, при любом раскладе. Мы в этом можем убедиться, если послушаем независимых белорусских экспертов, да даже если изучим ту информацию, которую отрывочно дают госСМИ о состоянии нашей экономики. Мы уже стоим на пороге серьезного экономического кризиса, если еще в него не свалились.





От наличия забастовок зависит только глубина и продолжительность падения. Адекватность реакции властей на всю ситуацию может помочь как-то остановить это падение, но нужно при этом понимать, что Беларусь сейчас в принципе находится в состоянии нескольких спровоцированных кризисов, и





главный из них – это кризис доверия.









– Сейчас о каком-то диалоге с властями можно говорить?





– О нем говорить просто необходимо, диалог неизбежен. Это единственный способ выбраться из сложившейся ситуации. Однако одна сторона говорит: «Не согласны – уезжайте, здесь останутся только согласные». Вторая сторона не может позволить себе такой риторики, потому что то количество людей, которые поддерживают нынешнюю власть, тоже не может из-за своей странной позиции уезжать из страны.





Нельзя допустить социального, национального и политического размежевания. Это путь в никуда. Единственный способ адекватно выйти из нынешней ситуации – это очень трудный диалог и выстраивание каких-то мостиков взаимного доверия. Многие страны проходили через подобные вещи.





Например, мне ближе всего Польша, где я когда-то работал. Там в конце 80-х был круглый стол, за которым собралась действующая власть, а также оппозиция, которая де-факто, как и в нашем случае, представляла народное большинство. И был выстроен нормальный адекватный диалог, все пришли к какому-то итогу.





Диалог нужно выстроить и в Беларуси. Я очень рад, что протестующая сторона, которая недовольна тем, что происходит в стране, постоянно подчеркивает свою готовность сесть за стол переговоров и начать очень сложный, может, даже достаточно продолжительный разговор по поводу того, как нам дальше жить в этой стране.





И сейчас речь идет больше не о том, кто будет президентом, премьер-министром. В данный момент куда важнее решить вопрос, как не расколоть общество.





– Я так понял, вы поддерживаете создание и деятельность Координационного совета.





– Поддерживаю с точки зрения того, что должна быть какая-то структура, которая готова сесть за стол переговоров от лица протестующих. Понятно, что нельзя посадить 200 тысяч человек, поэтому должны быть представители народа. Можно задавать массу вопросов насчет того, кто достоин входить в этот Совет, каким образом туда попадают, но такие люди в любом случае должны быть. Другое дело, что творится в Беларуси.





Мы видим, что в президиум Координационного совета вошли отважные люди, и в отношении них сразу было возбуждено уголовное дело по абсолютно абсурдной статье (361 УК РБ, описывающей наказания за призывы к захвату государственной власти, совершению действий в ущерб внешней и национальной безопасности Беларуси – прим. Tribuna.com).





У нас почему-то сложилось так, что как только ты высовываешься, тебя сразу же провоцируют на выезд за рубеж или отправляют в места не столь отдаленные по различным поводам.





Я приветствую, что в Координационный совет вошли узнаваемые люди, пусть они и не являются специалистами с точки зрения государственного управления и политики. Думаю, если бы не висело над Советом уголовно дело, в структуре было бы куда больше узнаваемых персон, которые по тем или иным причинам за последние годы были выведены за состав правительства, министерств и других органов госуправления.





– Вы хотели бы оказаться в Совете?





– Я сейчас нахожусь в творческом поиске, в том числе себя, занимаюсь рефлексией того, что было пережито за время работы так или иначе на государство. От всей души желаю удачи коллегам в их нелегком пути. И если мой опыт будет востребован, я с удовольствием окажу всемерную поддержку в их работе.





***





– Вы весьма активно выражаете гражданскую позицию на своей странице в Фэйсбуке, публикуете острые посты в отношении всей ситуации и действующей власти. Нет опасений оттого, что открыто говорите свое мнение?





– Гражданская позиция и острые посты в Фэйсбуке на самом деле не являются ничем, кроме как отражением нынешней ситуации. Я пытаюсь провести собственный анализ. Пусть и не являюсь политологом, но я достаточно долго проработал в системе госуправления, руководил серьезными проектами, поэтому считаю, что у меня достаточно неплохое базовое образование.









Так вот, мои посты о том, что то, что мы имеем сейчас – это результат такого некачественного и безалаберного управления в последнее время, что ожидать иных результатов было бы очень сложно. Эти же самые мысли и позиции я никогда не скрывал, находясь на государственной службе, потому что считал, что чем больше профессионалов работает на страну, тем она более успешна. Но профессионалов сейчас действительно мало.





Отсылаю всех к интервью Павла Якубовича, экс-главреда «Советской Белоруссии». Его оценка ситуации изнутри абсолютно адекватна. Он правильно заметил, что управленческий кризис спровоцировал тот ужас, который мы имеем сейчас.





– Вы занимались организацией II Европейских игр. В процессе работы пришлось столкнуться с зашоренностью и «совковым» менталитетом чиновников?





– Я как-то написал пост-обращение министру иностранных дел Владимиру Макею, который просит дать еще времени на какую-то внутреннюю трансформацию власти в стране. Мы с 2010 года пытались это сделать. И если сейчас видим результат всей этой работы, то, значит, это путь в никуда, нужно многое менять. И в первую очередь систему формирования элиты, отношение к людям, стиль управления.





Тогда Беларусь предстанет замечательной, компактной и абсолютно управляемой страной. Она была таковой, но до 2020 года, пока власть не наделала катастрофическое количество ошибок, вылившихся в нынешнее состояние. Нужно немало времени для выправления экономики, внешнего имиджа Беларуси.





Что же касается вашего вопроса, то все это было. Приходилось много в чем убеждать, приходилось команде, которая работала над ЕИ, брать на себя ответственность. Чиновникам нужно понять, что нельзя запрещать людям творить, импровизировать, не нужно все регламентировать приказами.





Мы дали это понять власти – в какой-то момент от нас отстали, и в итоге у нас получилось то, что получилось. С чиновниками, с которыми диалог начинался с ожесточенного спора, впоследствии выстраивалась нормальная коммуникация. А вот там, где было «да-да, мы вас услышали», но в итоге ничего не делали, споры и попытки договориться грозили срывом всего мероприятия.





***





– Чуть ранее вы сказали, что никогда не скрывали свою позицию, даже будучи работником госструктуры. Как это возможно при нахождении на одной из руководящих должностей в НОК?





– Нужно понимать, что НОК – это общественная организация, которая имеет свои цели. Одна из них – развитие международного сотрудничества. И могу сказать, что в 2016 году объем международной помощи по линии МОК составил около миллиона долларов. Таких финансов от международных структур мы не получали никогда.





А тогда задействовали и использовали все способы, чтобы притащить в Беларусь деньги из-за рубежа. Команда напряглась и сделала рекордный оборот. К слову, сейчас НОК не может приблизиться к таким показателям, потому есть свои нюансы в законодательстве, в федерации пришли пассивные люди. Но было бы желание – все возможно раскрутить.





Да, я не скрывал свою позицию, но при этом работал, учился и старался сделать все как можно лучше. И это приносило результат.





– У вас всегда были оппозиционные взгляды?





– Нет, так не стоит говорить. У меня взгляд на все события в стране был один, и он со временем не поменялся и не поменяется никогда. Я не переобуваюсь. По-прежнему считаю, что наше государство должно быть нормальным и эффективным. Впрочем, мое понимание нормальности и эффективности кто-то и назовет оппозиционным.





Тем не менее, я считаю, что мой подход ко многим вещам адекватен, и он отражает точку зрения человека, который просто любит свою страну, который хочет, чтобы государство развивалось как можно быстрее, а не топталось на месте либо скатывалось на дно.





– Вопрос к человеку, который долго работал в НОК: насколько логично то, что президент страны возглавляет такую структуру?





– У меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы в данном вопросе не одиноки. Как минимум десяток стран можно назвать, где эти должности совмещены. Допустим, князь Монако Альберт является главой НОК Монако. Если глава государства заинтересован в развитии и поддержке спорта и может выполнять дополнительную общественную нагрузку – ради Бога. Здесь нет чего-то плохого или необычного.





– По долгу службы вы пересекались с Александром Лукашенко?





– Да, но обычно я был слушателем его выступлений. Какой-то интеракции, взаимодействия не было. Не могу сказать, что я оценил силу рукопожатия президента НОК.





– Вы ожидали, что Лукашенко будет настолько рьяно, даже с автоматом в руках, отстаивать свою власть?





– Вопрос совсем не по адресу. Нужно такие темы поднимать в разговорах с политическими деятелями. Не могу сказать, что чего-то ожидал или не ожидал от данного человека. И даже не задавайте мне уточняющих вопросов :).





– Сейчас вы общаетесь со своими бывшими коллегами по НОК?





– Есть определенный круг общения, куда входят в том числе бывшие коллеги из комитета, но в настоящее время наше общение ограничивается интернетом. Я вижу, кто читает, кто комментирует мои посты или каким-то другим образом реагирует на мои записи. Не скажу, что мы с ними часто общаемся и что-то обсуждаем.





– Есть в вашем круге общения люди, чье мнение не совпадает с вашим? И как вы с ними разговариваете?





– В любом случае будут такие люди. Кто-то разделяет мою позицию, кто-то нет, это нормально. Но единственная вещь, которая всегда будет находиться за гранью моего понимания и осознания, – это если человек говорит, что массовые аресты и издевательства силовиков были спровоцированы, заслуженны и даже недостаточно жестоки. С таким человеком, какими бы мы ни были друзьями, тема закрыта. Обо всем остальном можно спорить, но данный момент – это мерило человечности.





***





– Как вы отнеслись к открытому письму спортсменов?





– Во-первых, я очень рад, что такое письмо в принципе появилось. Потому что традиционно спортсмены в нашей стране – это лидеры мнений, это авторитеты. Спортсмены – это люди, которые добиваются серьезных успехов за рубежом и прославляют Беларусь. Соответственно, на их позицию равняются многие. И данное письмо – действительно серьезный, мудрый и ответственный шаг, на который, опять же, решился далеко не каждый атлет.





Сейчас читаю сообщения о том, что кого-то будут лишать президентских стипендий, урезать выплаты, отправят на армейские сборы. Но люди выразили свою позицию в первую очередь не в отношении лояльности или нелояльности власти. Спортсмены показали свою реакцию на все, что в принципе происходит сейчас в Беларуси. И всех в первую очередь прибило именно насилие. Жесткое, показное, хамское и пока безнаказанное. С этой точки зрения я рад, что нашлось более 300 подписантов, которые не побоялись рискнуть стипендиями и карьерой, и высказали свое отношение к тому, что в XXI веке методы середины XX века недопустимы.





Честно, ожидать, что со стороны спортивной вертикали последует адекватная реакция, начнется какой-то диалог, было сложно. И сейчас это все подтверждается историями с увольнениями и другими наказаниями. Но, по крайней мере, вертикаль увидела, что спортсмены – это действительно патриоты, которые не дрогнули, и они будут вместе и до конца. Я горжусь людьми, которые не побоялись.





– Спортсмены готовы даже на смену гражданства.





– Это не такой простой процесс. В отдельных видах спорта смена гражданства занимает несколько лет, нужно выполнить массу условий. А в некоторых видах, если ты уже выступал за свою страну на серьезном уровне, заигран за сборные, то смена гражданства невозможна. Впрочем, хотелось бы, чтобы мы у себя в стране разобрались, все вернули в нормальное русло, и никому не пришлось уезжать из Беларуси.





– Поведение власти, в частности, спортивных чиновников, которые устраивают репрессии, – говорит ли оно том, что государству, по сути, и не нужны эти спортсмены?





– Государству как раз нужны спортсмены. Точно так же, как учителя, медики. Те, кто зарабатывает на это государство. Просто в Беларуси применяется стандартный, к большому сожалению, способ реагирования на несогласие.





Если уволить одного доктора или учителя, это можно не заметить, а вот если придется выгонять сотнями и тысячами, мы увидим немного другой масштаб трагедии. Спортсмены уровня чемпионатов мира, Олимпийских игр – это вообще штучный товар. И потеря каждого невосполнима.





С моей точки зрения, в Беларуси как всегда применяется стремление кавалерийским способом, с наскока все отмотать и запихать пасту в тюбик. Но мы не Китай – у нас не стоит очередь из тех, кто находится на высшей степени конкурентоспособности. Все наши спортсмены – штучный продукт, алмаз, который очень долго ограняли.





В Беларуси, наверное, расчет на то, что атлеты – это люди, которые привыкли к определенному уровню комфорта, и они не захотят его потерять. Однако этого не происходит. И власти фактически стреляют себе в ногу, стремясь отказаться от тех, кто представляет страну на международной арене. Ради Бога, попробуйте. Но ущерб от этого окажется несопоставим с тем, который мог бы быть после диалогов.





– Думаете, спортсмены действительно пойдут до конца?





– Надеюсь, атлеты, привыкшие бороться до конца, в подавляющем большинстве проявят волю к победе.





***





– В Беларуси мы наблюдаем что-то новенькое: людей, которые из-за своей гражданской позиции уходят с госТВ, заменяют россиянами. Как вы к этому относитесь?





– Такое раньше сложно было даже представить. Но еще более странно это выглядит, если посмотреть на политическую кампанию и риторику, которая была у власти раньше. От сдержанной антироссийской до предельно антироссийской, когда власти искали бойцов из соседней страны, приехавших к нам устраивать революцию.





Сейчас же, в ситуации, когда не до жиру, нужно как-то затыкать дырки. Но все это делается в таком авральном режиме, что приглашаются далеко не лучшие специалисты, поэтому градус пропаганды с небелорусским душком превышен настолько, что все это вызывает отвращение.





Сколько лет боремся за то, чтобы нашу страну называли Беларусью, но при этом сейчас на госканалах появляются бегущие строки с «Белоруссией», сами ведущие так говорят. Это показатель того уровня профессионализма, до которого вынужденно опустилась власть. Мы скатились в то дно, когда телевизор лучше выключить, чтобы не травмировать психику вообще.





Вместе с этим хочу выразить большой респект людям, которые раньше работали на ТВ и нашли в себе силы уйти оттуда. Понимаю, насколько тяжело им было сделать определенные шаги.









– По-вашему, что ждет страну дальше?





– Так, как было раньше, уже никогда не будет. Нас ждет очень сложный путь преодоления всеобъемлющего кризиса. Очень сложный, но неизбежный диалог. Непростая, но, опять же, крайне необходимая правовая и честная оценка того, что произошло.





И самое главное – очень длинный путь социального примирения. Я говорю о покаянии с одной стороны, готовности простить – с другой, и максимальной степени гуманизма, о которой можно говорить в данной ситуации.





В противном случае нам будет очень сложно пережить те потрясения, те травмы, которые так или иначе нанесены необдуманными и глупыми действиями властей в отношении Беларуси и белорусского народа.