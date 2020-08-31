Глава белорусской федерации волейбола Эдуард Венский подал в отставку

С завтрашнего дня исполнять обязанности председателя будет генеральный секретарь Алла Тетерина.





По словам Эдуарда, отставка была его собственным решением – он разошелся во взглядах на развитие волейбола в стране со своим руководством.





Венский также отметил, что недавний демарш четырех волейболистов сборной, которые отказались играть в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит после них в стране, не был основополагающим фактором в принятии его решения.





Эдуард Венский занимал пост главы федерации с 27 ноября 2018 года, до этого был профессиональным волейболистом. Он четырнадцать сезонов провел в чемпионате Финляндии, выступая за клуб «ВяЛеПа», признавался лучшим игроком финского чемпионата.





В 2017 году вернулся в Беларусь и помог солигорскому «Шахтеру» выиграть чемпионский титул, после чего завершил карьеру игрока.﻿