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Глава белорусской федерации волейбола Эдуард Венский подал в отставку

Председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский подал в отставку. Об этом сообщает sport.tut.by.

С завтрашнего дня исполнять обязанности председателя будет генеральный секретарь Алла Тетерина.

По словам Эдуарда, отставка была его собственным решением – он разошелся во взглядах на развитие волейбола в стране со своим руководством.

Венский также отметил, что недавний демарш четырех волейболистов сборной, которые отказались играть в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит после них в стране, не был основополагающим фактором в принятии его решения.

Эдуард Венский занимал пост главы федерации с 27 ноября 2018 года, до этого был профессиональным волейболистом. Он четырнадцать сезонов провел в чемпионате Финляндии, выступая за клуб «ВяЛеПа», признавался лучшим игроком финского чемпионата.

В 2017 году вернулся в Беларусь и помог солигорскому «Шахтеру» выиграть чемпионский титул, после чего завершил карьеру игрока.﻿
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