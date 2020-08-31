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Все на стадион! "Крумкачы" завтра проведут матч против "Динамо" со зрителями

Об этом сообщается с телеграме клуба


"Друзья, прямо сейчас к нам пришли неожиданные новости! Завтрашний матч 1/16 Кубка Беларуси против "Динамо-Минск" пройдет при открытых трибунах!

Поэтому, приглашаем всех прийти и поддержать команду в трудное время. Посетить стадион - это лучшее, что вы сможете сделать сейчас для команды, для Сергея и Паши. Берите себя, семью, друзей и присоединяйтесь к нам 1 сентября в 16:00 на СОК «Олимпийский». 

Ждем каждого", - говорится в сообщении клуба


Сергея увезли из РУВД на скорой - в больнице выяснилось, что при задержании ему сломали позвонок и отбили почки - четыре недели он будет прикован к кровати, а потом предстоит еще долгий реабилитационный период.

Все, кто хочет поддержать Сергей и клуб - приходите на стадион! 
"Белорусский партизан"
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