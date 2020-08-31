Удар молнии убил десять юных футболистов





Как сообщает LAD Bible со ссылкой на представителя региональной полиции Западного Нила Жозефину Ангусию, юные спортсмены собрались поиграть в футбол возле торгового центра в городе Аруа.





Дети попытались укрыться в соседнем здании, однако молния попала в толпу, десять футболистов погибли сразу, трое сейчас находятся в больнице.





Ангусия также напомнила, что сильные грозы не являются редкостью в этом регионе, особенно в сезон дождей.





Напомним, в конце июля в Мексике матч женской футбольной лиги в округе Тлауак на юго-востоке Мехико закончился трагедией. Ударом молнии убило двух спортсменок, еще три были травмированы.