Солидарность: Бушма, Рожков, Мурашко, Жданок и Колядко провели ночь возле здания РУВД, где находились Козека и Рассолько
Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.
Футболисты были доставлены в Ленинское РУВД.
Ночь возле здания РУВД провели руководитель ФШМ Николай Мурашко, вратарь «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма, полузащитник дзержинского «Арсенала» Игорь Рожков, а также игроки «Крумкачоў» Дмитрий Жданок и Михаил Колядко.
11:32 31/08/2020
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