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"Ошибочка" вышла? Сергею Казеко сломали позвонок и отбили почки - только потому, что проходил мимо!

Директор «Крумкачоў» Олег Давидович рассказал о состоянии задержанных футболистов клуба Сергея Казеки и Павла Рассолько.

"Ошибочка" вышла? Сергею Казеко сломали позвонок и отбили почки - только потому, что проходил мимо!
– Вечером Пашу хотели увезти на Окрестина, но все-таки оставили в РУВД, потому что сегодня будут продолжены следственные действия. А Сергея ночью перевезли в 4-ю больницу. Но пока даже не знаю, оставили там или привезли обратно в РУВД. Паше не так сильно досталось: отдубасили по заднему месту только. Сергею больше. Так же при задержании кому-то разбили телефон, а кому-то часы.

Адвокат (клуб полностью покроет расходы за его услуги) сказал, что сегодня их должны отпустить, потому что мы собрали очень много видео, где видно, что ребята не участвовали [в инциденте с машиной]. Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. 

Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили и они пошли через Городской вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте.

– Как дела у Сергея? Говорят, у него перелом третьего позвонка и он четыре недели будет прикован к кровати.

– Там еще и с почками что-то.

– «Крумкачам» играть завтра с «Динамо». Что клуб будет делать?

– Свою позицию [по ситуации в стране] мы уже давно выразили. Сегодня на тренировке будем обсуждать, что нам делать с завтрашним матчем: выходить или нет.

Ну и ребята, конечно, будут писать в Следственный комитет заявления по поводу избиения, задержания и лишения свободы, – сказал Давидович Трибуне.

Напомним, в правоохранительные органы поступило не менее 700 заялений от граждан на избиения и пытки, правозащитникам известно как минимум о 450 жестоко избитых гражданах, однако до сих пор не заведено НИ ОДНОГО уголовного дела ни по одному из фактов пыток и избиений.

При этом сотни белорусов все еще находятся в больницах, десятки числятся пропавшими без вести, известно как минимум о 4 смертях. Зато СК штампует пачками дела против избитых карателями людей за организацию или участие в "массовых беспорядках".
"Белорусский партизан"
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