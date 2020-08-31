+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

За переход в "Манчестер Сити" его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ

Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" предлагают за переход в их команду аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси контракт стоимостью €500 млн. Об этом сообщило 30 августа испанское издание Diario Sport.



Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола.

В случае подписания контракта Месси получит указанную сумму в течение пяти лет. При этом обсуждается вариант игры Месси в Англии только в первые три года (получит первые €250 млн), еще два он может провести в клубе из США New York City FC, выступающем сейчас в лиге MLS. Американский клуб также является собственностью владельцев "Манчестер Сити".

Данную информацию подтвердил 30 августа в Twitter журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Он уточнил, что речь идет о зарплате для Месси с учетом вычета налогов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]