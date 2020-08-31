За переход в "Манчестер Сити" его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ
Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" предлагают за переход в их команду аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси контракт стоимостью €500 млн. Об этом сообщило 30 августа испанское издание Diario Sport.
Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола.
В случае подписания контракта Месси получит указанную сумму в течение пяти лет. При этом обсуждается вариант игры Месси в Англии только в первые три года (получит первые €250 млн), еще два он может провести в клубе из США New York City FC, выступающем сейчас в лиге MLS. Американский клуб также является собственностью владельцев "Манчестер Сити".
Данную информацию подтвердил 30 августа в Twitter журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Он уточнил, что речь идет о зарплате для Месси с учетом вычета налогов.
09:12 31/08/2020
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