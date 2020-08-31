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Ночью Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь

Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.

Футболисты были доставлены в Ленинское РУВД.

Ночью Сергея Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь, об этом сообщил Владислав Майоровский в Facebook.

"Весна" сообщает, что игроки были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса.

Ранее «Радыё Свабода» информировала о том, что игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили.
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