Ночью Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь
Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.
Футболисты были доставлены в Ленинское РУВД.
Ночью Сергея Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь, об этом сообщил Владислав Майоровский в Facebook.
"Весна" сообщает, что игроки были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса.
Ранее «Радыё Свабода» информировала о том, что игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили.
08:42 31/08/2020
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