В Гомеле освистали большого поклонника Лукашенко

Кроме того, Басков – главный тренер хоккейной команды президента. Он истово поддерживает Александра Лукашенко и проводимую им политику. Так, в конце июня, когда после акций протеста и массовых задержаний многие спортсмены раскритиковали действия властей и поддержали протестующих, Басков обратился с открытым письмом к спортивной общественности. В нем он назвал подлостью комментарии белорусских спортсменов, которые не поддерживают нынешнюю власть и встали на сторону протестующих людей.





Также 19 августа Басков принял участие в провластном митинге в Минске. Он танцевал с государственным флагом, надетым на клюшку. А еще пил водку "Президент" (или что-то налитое в такую бутылку) под песню "Саня останется с нами" во время автопробега за Лукашенко. В общем, перестарался....



