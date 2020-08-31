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В Гомеле освистали большого поклонника Лукашенко

После финала Кубка Салея зрители освистали и. о. председателя ФХБ Дмитрия Баскова, который и перед выборами, и после них просто удивлял настойчивостью в агитации за Лукашенко.


Дмитрия Баскова пригласили на лед для вручения трофея победителю Кубка Салея минскому «Динамо», которое выиграло у «Юности» со счетом 3:0.  В этот момент раздался гул болельщиков, которых, согласно официальному протоколу, в гомельском Ледовом дворце было полторы тысячи, сообщает «Прессбол».


Исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков также является гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск», а с весны и совладельцем скандального аккумуляторного завода под Брестом.

Кроме того, Басков – главный тренер хоккейной команды президента. Он истово поддерживает Александра Лукашенко и проводимую им политику. Так, в конце июня, когда после акций протеста и массовых задержаний многие спортсмены раскритиковали действия властей и поддержали протестующих, Басков обратился с открытым письмом к спортивной общественности. В нем он назвал подлостью комментарии белорусских спортсменов, которые не поддерживают нынешнюю власть и встали на сторону протестующих людей.

Также 19 августа Басков принял участие в провластном митинге в Минске. Он танцевал с государственным флагом, надетым на клюшку. А еще пил водку "Президент" (или что-то налитое в такую бутылку) под песню "Саня останется с нами" во время автопробега за Лукашенко. В общем, перестарался.... 
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