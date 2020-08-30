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Более 700 человек отказались участвовать в Minsk Triathlon-2020

Более 700 человек отказались участвовать в соревнованиях по триатлону, пишет Трибуна.


30 августа состоится Minsk Triathlon-2020. Это самая крупная гонка по триатлону в Беларуси и одна из крупнейших гонок в Европе. Соревнования пройдут в районе Минского моря. Ранее сообщалось, что планируемое количество участников – 1000 человек.

Ранее член сборной команды РБ по триатлону и спортсменка клуба Tristyle Валентина Зеленкевич заявила об отказе выступать на Minsk Triathlon-2020. «Как только я обозначила на своих же правах свою позицию, я моментально столкнулась с ущемлением, упреками и угрозами», – сказала спортсменка.

Добавим, что организатор минского триатлона и глава РЦОП по велоспорту Дмитрий Толкачев принял участие в велопробеге, а также митинге в поддержку Александра Лукашенко.

Триатлон – олимпийский вид спорта. Триатлонистов называют Ironman – «железный человек». Одноименное название имеет классический триатлон, который считается самым тяжелым испытанием на планете и имеет формат: 3800 м плавание + 180 км велогонка + 42 км бег.
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